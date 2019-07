Moniz: 'Zaakwaarnemer Mendes Moreira ligt dwars, Mahmudov zit in een spagaat'

Proefspeler Ahmad Mendes Moreira is op het laatste moment uit de basisopstelling gehaald voor de oefenwedstrijd van Excelsior bij MZC'11. Trainer Ricardo Moniz vertelde in Radio Rijnmond Sport waarom.

''We zijn tevreden en willen hem heel graag hebben, maar er is een kink in de kabel.'' Er lijkt wat ruis te zitten tussen de speler en de zaakwaarnemer. ''Dat is absoluut het geval'', zegt Moniz.

Excelsior speelt zaterdag ook nog zonder Elias Mar Omarsson, Siebe Horemans en Dennis Mahmudov. Laatstgenoemde zit volgens Moniz in een spagaat. ''Ik had hem er graag bij gehad, maar hij zit in een spagaat qua keuze. Ik dacht dat hij mij mocht, maar je ziet maar weer. Op trainingskamp zullen we kijken hoe het gaat.''

Mar Omarsson heeft een blindedarmoperatie gehad.