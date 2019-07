120 keer heen en weer over de Van Brienenoordburg

Twee medewerkers van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam houden zaterdag een tweemansmarathon op de Van Brienenoordbrug. Ze gaan twintig keer lopend en honderd keer fietsend de brug op en neer. Met hun 'Brienenoordchallenge' zamelen ze geld in voor KIKA, het fonds voor kinderen met kanker.

De bikkels zijn Ellis van Dillen en Ronald Bello. Zij maakt schoon in het Ikazia, hij werkt er al dertig jaar als fysiotherapeut. In hun werk komen de twee vrijwel dagelijks in aanraking met kankerpatiënten. Ronald heeft ook een neefje met kanker. "Iedereen kent wel iemand met kanker. KIKA is dan een mooi doel." Ellis vult aan: "Ik heb zelf twee gezonde kinderen, maar besef dat dat niet vanzelfsprekend is. In het ziekenhuis zie ik vrijwel dagelijks zieke kinderen voorbij komen."

Medewerkers van het Ikazia Ziekenhuis zetten zich geregeld in voor goede doelen. Zo zijn er teams die meedoen aan de Alpe d'HuZes en aan de Roparun. Maar Ellis en Ronald waren wel eens toe aan wat anders. Ellis:"We kwamen op de Van Brienenoordbrug uit, omdat het een mooi stukje Rotterdam is. Ik bedoel, Rotterdamser kan het niet."



Het duo is zaterdag om 7.00 uur begonnen aan de noordkant en verwacht de hele zaterdag bezig te zijn. Ellis bestormt de brug twintig keer al lopend. Wij spraken haar en Ronald rond het middaguur. "Het is pittig, maar leuk", aldus Ellis die constateert dat het wel steeds warmer wordt. In totaal denkt ze 38 kilometer te lopen, bijna een marathon. Ze heeft ervaring, want die liep ze al vier keer, twee keer de marathon van Rotterdam en twee in Brussel.

Ronald neemt de racefiets. Hij wil de brug honderd keer beklimmen en oversteken en heeft berekend dat dat neerkomt op 200 kilometer fietsen, waarvan honderd kilometer klimmen. "Ik verwacht dat ik zo'n acht uur bezig ben. Een zware dag, want dat klimmen is zwaar, maar dat is ook de bedoeling."

