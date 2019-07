Politie waarschuwt: 'Wij vragen online niet om identificatie slachtoffers'

De Politie Nederland waarschuwt zaterdag voor een nieuwe vorm van phishing, de praktijk van criminelen om naar inloggegevens te hengelen. Volgens de politie wordt op Facebook gevraagd om te helpen slachtoffers van verkeersongevallen te identificeren. 'Klik niet op foto's of meegestuurde links!', is de boodschap.

Online mediaplatform Nu.nl en Facebook meldden eerder deze week dat er foto's van zware verkeersongevallen worden verspreid. Daarbij wordt de lezer gevraagd om te helpen de slachtoffers te identificeren via foto's. Die kunnen worden bekeken door op een link te klikken.

En daar gaat het fout. Want de nieuwsgierige dan wel goedwillende lezer kan vervolgens alleen verder als hij of zij inloggevens van Facebook invult. En daar is het de plaatsers van het 'nepnieuws' om te doen.

Verkoop Rotterdam 010

De berichten gaan onder meer rond in de Facebook-groep 'Verkoop Rotterdam 010'. De politie adviseert potentiële slachtoffers met klem om hun nieuwsgierigheid te beteugelen en niet op de foto's en de links te klikken. "Wij zullen op deze manier nooit proberen om slachtoffers te identificeren", aldus Helma Huizing van de Nationale Politie.