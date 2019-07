Azarkan schiet stug spelend Feyenoord langs Dordrecht

Jaap Stam liet op keeper Nick Marsman na twee verschillende ploegen aantreden in de beide helften. Het basisteam speelde een matige eerste helft. Daarin vielen er slechts een paar kansjes aan beide kanten te noteren.

in de tweede helft zette Azarkan Feyenoord binnen twee minuten op voorsprong. Oud-Feyenoorder Jaron Vicario deed snel wat terug en via een harde lage voorzet van Jeremy Cijntje had het zelfs 2-1 kunnen worden. Twintig minuten voor tijd besliste Azarkan het duel met zijn tweede.

Scoreverloop

47' 0-1 Azarkan

52' 1-1 Vicario

69' 1-2 Azarkan

Opstellingen Feyenoord

Marsman, St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia, Ayoub, Wehrmann, Kokcu, Summerville, Bannis, Touré.

Tweede helft:

Marsman, Nieuwkoop, Geertruida, Van der Heijden, Verdonk, El Bouchtaoui, Burger, Berghuis, Toornstra, Vente, Azarkan.

Opstelling FC Dordrecht

Ten Hove, Gronsveld, Breedijk, De Abreu, Ottewill, Kok, Smith, Schuurman, Erkilinc, Schalekamp, Cijntje.