Weer dubbele cijfers Excelsior, Zwarts op dreef

Na twee minuten had de nieuwe spits van Excelsior zijn eerste er al in liggen. Een boeiende wedstrijd werd het nooit. Bij rust stond de ploeg van Ricardo Moniz met 0-3 voor en in de tweede helft vielen de goals snel achter elkaar.

Scoreverloop MZC'11 - Excelsior

2' 0-1 Zwarts

17' 0-2 Haspolat

45' 0-3 Zwarts

51' 0-4 Zwarts

52' 0-5 Zwarts

57' 0-6 Van Delft

59' 0-7 Zwarts

61' 0-8 Van Delft

69' 0-9 eigen doelpunt

76' 0-10 Van Delft

Opstelling Excelsior

Damen (46' De Fockert), Fortes, Fischer, Matthys (46' Oude Kotte), Van der Meer, Ebecilio (46' Den Heeten), Haspolat, Bruins (62' Tjoe-A-On), Verhaar (62' Van der Loo), Zwarts, Van Delft.