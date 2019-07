Sparta-trainer Fraser: 'Zeer tevreden hoe we er nu voor staan'

Henk Fraser spreekt na trainingskamp van Sparta over 'goede trainingsweek': "Zeer tevreden hoe we er nu voor staan."

Sparta sloot zaterdag het trainingskamp in het Overijsselse Delden af, nadat een dag eerder de Poolse club Zagłębie Lubin met 1-0 was verslagen. Trainer Henk Fraser spreekt van een goede trainingsweek.

Fraser is ook te spreken over de oefenwedstrijd tegen Lubin. Sparta werkte dat duel achter gesloten duren af. "Zij gooiden de beuk erin en wij moesten uit de duels blijven. Zij hadden grotere jongens." Fraser zegt dat Sparta bijna niks weggaf tegen de Polen en spreekt van een 'nuttige wedstrijd'.

Voor sommige Sparta-spelers was de vakantie kort. Ook benadrukt Fraser dat de voorbereiding nog pril is. "Maar ik ben zeer tevreden hoe we er nu voor staan."

Veldwijk

Momenteel kan Sparta nog niet beschikken over spits Lars Veldwijk, die met Zuid-Afrika zaterdagavond in actie komt tegen Egypte in de achtste finale van de Afrika Cup.

Wanneer Zuid-Afrika wint, dan kan Fraser langer geen beroep op Veldwijk doen. Al helemaal wanneer de spits goed presteert tijdens de Afrika Cup, waardoor de interesse in Veldwijk kan toenemen. "Je kunt er druk om maken, maar het blijft afwachten. Zeker als hij scoort", zegt Fraser.

En als Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, Fraser belt over mogelijk vertrekkende spelers? "Zodra Van Stee mij belt, dan druk ik hem weg", grapt Fraser.

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Léon Boele met Sparta-trainer Henk Fraser.