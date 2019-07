Neptunus blijft aan kop na nieuwe zege

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in het Familiestadion gewonnen tegen Hoofddorp Pioniers. De Rotterdammers versloegen de Noord-Hollandse honkbalploeg met 6-3. Het team van coach Ronald Jaarsma blijft daarmee lijstaanvoerder in de hoofdklasse.

Neptunus moest wel een achterstand wegwerken. Hoofddorp Pioniers pakte in de derde inning een 3-1 voorsprong. In de drie daaropvolgende innings maakten de Rotterdammers weer vijf punten. Daarmee was 6-3 de eindstand.

Na 38 wedstrijden in de hoofdklasse heeft koploper Neptunus 64 punten behaald. De Rotterdammers gaan zondagmiddag weer op bezoek bij Hoofddorp Pioniers.