Wie wordt Queen van het Zomercarnaval Rotterdam 2019 is...

De kandidaten hebben hun roots liggen in Aruba, Curacao, Suriname, Brits Guyana, in Nederland en Colombia. Ze komen uit Rotterdam, Spijkenisse, Houten, Utrecht en Amsterdam. Twee van hen doen zonder de steun van een carnavalsgroep een gooi naar de titel. Deze solokandidates zijn de Rotterdamse Manouschka Bachoe (28) en Chelsey Verbond (27) uit Amsterdam.

De vorstin wordt hét gezicht van de Zomercarnavalparade. "Ze moet bovenal tropisch carnaval uitstralen. De Queen Election is dus geen schoonheidsverkiezing; mooi is geen criterium. Het gaat vooral om de carnaval spirit", zo schrijft de organisatie op haar website.

De verkiezing is in Jeugdtheater Hofplein. De organisatie verwacht dat rond 22.30 uur bekend is wie de Queen van het Zomercarnaval Rotterdam 2019 is.

Het Zomercarnaval Rotterdam is op 27 juli. Met veel muziek trekt over een parcours van 2-en-een-halve kilometer een parade van praalwagens en swingende mensen door de stad.