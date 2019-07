In Rotterdam-Zuid is zaterdag iets na 17.30 uur geschoten. Omwonenden maakten melding van meerdere knallen.

De schietpartij was op de Strevelsweg. Agenten die polshoogte namen, vonden in de straat een kogelhuls. Ook was de ruit van een geparkeerde auto gesneuveld.

Niemand raakte naar verluidt gewond. Er zijn ook geen aanhoudingen verricht.