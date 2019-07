Claudio Braga: 'Deze wedstrijd geeft vertrouwen'

FC Dordrecht-trainer Claudio Braga heeft een goed gevoel overgehouden aan de nipte 1-2 nederlaag tegen Feyenoord. ''Ik ben tevreden over wat de spelers in deze fase van de voorbereiding hebben laten zien. Dit geeft veel vertrouwen.''

Braga zag dat zijn spelers overeind blijven ondanks de grote weerstand. ''Ze hebben volwassen gespeeld en het energiegebruik goed gemanaged.''

Testspeler De Abreu

FC Dordrecht begon met testspeler Fabian de Abreu in de basis en Braga hoopt dat de Braziliaan een meerwaarde kan worden voor zijn team. ''Het is een jongen die goed is opgeleid door Avaí FC, maar daar net buiten het team valt. Hij is een linksbenige centrale verdediger waarnaar we zochten. Vandaag hebben we een goed begin van hem gezien.''