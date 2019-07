Queen Rotterdams Zomercarnaval komt uit Amsterdam

Chesley Verbond uit Amsterdam is de nieuwe koningin van het Rotterdamse Zomercarnaval. Ze werd zaterdagavond gekozen uit zes kandidaten. Dat gebeurde in jeugdtheater Hofplein.

De jury zei dat ze had gefocust op de beste carnaval-spirit en nadrukkelijk niet louter op schoonheid.

Het Zomercarnaval van dit jaar is de eerste editie waaraan solo kandidates konden deelnemen, zonder dat ze lid zijn carnavalsgroep. Chelsey Verbond schreef zich ook zelfstandig in.

"Vanaf het moment dat zij het podium betrad, stond daar een Queen. She was there", zei een van de juryleden over de winnares.

De 27-jarige Amsterdamse zal een jaar lang in binnen- en buitenland ambassadrice zijn van het Zomercarnaval. De First Runner Up is Manoushka Bachoe uit Rotterdam geworden. De Second Runner Up komt ook uit Amsterdam en heet Chenesis Peny.