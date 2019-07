Tweede Kamer zinspeelt op vervolging Rotterdamse hoofdofficieren

De commissie Fokkens presenteert het rapport over integriteitsschendingen bij justitie

De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vraagt minister Grapperhaus of twee Rotterdamse hoofdofficieren van justitie strafrechtelijke kunnen worden vervolgd. Het gaat om Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, die er jarenlang stiekem een relatie op nahielden.

De Kamerleden zinspelen op een strafrechtelijk onderzoek wegens valsheid in geschrifte, verduistering en ambtelijke omkoping, meldt NRC.

Een onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat Van Nimwegen en Bloos jarenlang logen over de affaire, die ze sinds mei 2011 hadden. Zelf verklaarden ze pas eind 2015 aan de verhouding te zijn begonnen. Voormalig procureur-generaal Van Nimwegen benoemde Bloos in 2011 tot hoofdofficier van justitie.

Het koppel maakte daarna onder meer een dienstreis naar Thailand, waarbij tickets voor de terugreis werden omgeboekt (extra kosten 500 euro per ticket). Een secretaresse moest ook een ander hotel regelen.

Twee chauffeurs hebben verklaard dat ze Van Nimwegen en Bloos regelmatig in dienstauto's naar hotels of restaurants moesten brengen. Bloos eiste van medewerkers ook dat zij zouden liegen over de affaire.

Thuiszitten

De hoofdofficieren zijn al meer dan een jaar niet meer aan het werk, met behoud van salaris. "Ook binnen het Openbaar Ministerie zijn collega's verbaasd over de behandeling van de twee hoge aanklagers die nogal afwijkt van politiefunctionarissen die voor vergelijkbare vergrijpen door het OM worden gedagvaard.", schrijft NRC.

Tot grote ergernis van het college van procureurs- generaal meldt de krant verder dat het moeilijk is om in Rotterdam een opvolger van Van Nimwegen te vinden. Volgens NRC zijn de Limburgse hoofdofficier van justitie Jan Eland en een hooggeplaatste functionaris van de AIVD onlangs afgewezen.

Het college betreurt het dat hierover gelekt is naar de buitenwereld. "Dit kan persoonlijke en professionele gevolgen hebben voor betrokkenen. Daarnaast kan het andere kandidaten ervan weerhouden te solliciteren".