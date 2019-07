"Ik hoop dat u nieuwe vrienden kunt maken in de hemel"

Na het onderzoek in de woning is zaterdag het pand dicht getimmerd

Het verdriet in de buurt is groot bij omwonenden

Bewoners van het huizenblok in Vlaardingen waar vrijdag twee doden vielen bij een explosie zijn nog altijd in shock. Bij de ingang van de flat heeft een buurman een gedenkplek ingericht. "We vinden zo een beetje troost bij elkaar."

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de korte brand die daarop volgde is nog gaande. Zaterdag is de gehele dag technisch en forensisch onderzoek gedaan in de woning aan de Van der Waalsstraat in Vlaardingen West.

Omwonenden en bekenden van de getroffen bewoners staan verdrietig stil bij de ingang van de flat. Daarbij ook een grote groep VFC-leden. Op het adres zou een prominent lid van de voetbalvereniging wonen.

Op de website van de club is te lezen dat maandagavond een bijeenkomst wordt georganiseerd voor verontruste leden. Officieel moet de identiteit van de twee slachtoffers nog door de politie bevestigd worden.

Een vriendin van de bewoonster komt zondag bloemen brengen. In tranen vertelt ze ontdaan te zijn. "Ik ken haar en de kinderen al zo lang. Ik begrijp het niet en kan het niet bevatten dat ze er niet meer is. En er gaan zoveel verhalen rond nu, wat is er gebeurd?", zegt ze snikkend.

Scheuren

Een buurman van de getroffen flat zegt binnen ook scheuren te hebben in de muren. "Het was ook een flinke klap vrijdagochtend." Een andere galerijbewoner was op vakantie toen het gebeurde. Hij kan het ook niet bevatten wat er is gebeurd. "We hadden van de week nog contact op Facebook. Ongelooflijk. We hebben allemaal slachtofferhulp en elkaar".

Hartverscheurend is het briefje achtergelaten door een buurmeisje. "Lieve buren...jullie waren echt hele leuke buren, ik hoop dat u nieuwe vrienden kan maken in de hemel, jullie buurmeisje."

Het verdriet is groot in Vlaardingen en nog zoveel vragen onbeantwoord.