Oranje rolstoelbasketbaldames pakken EK-titel in Rotterdam

De rolstoelbasketbaldames zijn zondag in het Topsportcentrum in Rotterdam Europees Kampioen geworden. Engeland werd in de finale met 65-52 verslagen.

De weg naar de finale was voor Oranje een redelijk makkelijke. Spanje en Turkije werden in de eerste twee poulewedstrijden simpel opzij gezet, voordat Engeland met iets meer moeite verslagen werd.

Met Duitsland had Nederland in de vierde wedstrijd de meeste moeite. Van onze zuiderburen werd met 55-51 gewonnen. Frankrijk werd daarna met 72-34 verslagen , voordat Spanje de tegenstander was in de halve finale.

Met de Spaanse dames had Nederland vervolgens weer weinig moeite (57-31). In de finale was ook vrij snel duidelijk dat Nederland beter was dan Engeland, al werd er niet meteen een heel groot gat geslagen.

Eerder in het toernooi plaatste Nederland zich al voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo.