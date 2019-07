Lucht vol met vliegers boven Spijkenisse

Ruim tienduizend mensen hebben zondagmiddag het Vliegerfestival aan de Maasboulevard in Spijkenisse bezocht. Het festival, dat elf jaar geleden voor het eerst werd gehouden, wordt wegens succes ieder jaar verder uitgebreid.

De drukte heeft de festival ook te danken aan het weer vertelt Sandra Samaiku van de gemeente Nissewaard. "Het weer is perfect. Het waait behoorlijk hard, waardoor er meer vliegers de lucht in kunnen. Ook hebben we de halve dag zon gehad."

Het grote aantal bezoekers is geen verrassing voor de organisatie. "Ieder jaar trekt het festival meer mensen. Vorig jaar was het drukker dan het jaar daarvoor en ook dit jaar zijn er weer meer mensen. Het festival is aan het groeien."

Vooral de inwoners van Spijkenisse bezoeken het festival, maar hoe groter het festival wordt, des te meer mensen uit de omgeving het aantrekt.

Het festival is echt een gezinsactiviteit. Er kan gevliegerd worden, gestruind langs de foodtrucks en voor de kleinsten zijn er onder andere een klimwand, springkussen en kunnen eigen vliegers gemaakt worden.

Foodtrucks

Vanwege het groter wordende bezoekersaantal, breidt het festival ieder jaar verder uit. "Sinds drie jaar zijn er ook foodtrucks te vinden op het terrein. Dat slaat aan."

Volgens Samaiku is het festivalterrein nog niet té vol. ,,Het is gezellig druk. Maar voor volgend jaar gaan we naar nog meer activiteiten op zoek." Op deze manier wil de gemeente het Vliegerfest uit laten groeien tot een echt festival.