Cricket: Sparta en Excelsior'20 delen de punten

Sparta won op eigen veld de toss en begon met batten. De nummer acht van de topklasse had na 50 overs 181 runs (8 out) op het bord staan. Na de lunch leek Excelsior'20 aanvankelijk die score te gaan overtreffen, maar dat lukt dus net niet. Met 181 runs (all out) en een puntendeling komen de Schiedammers toch alleen aan kop van de Topklasse, omdat ACC kansloos verloor bij VCC. Excelsior'20 heeft nu 17 punten uit elf duels, ACC heeft een punt minder. Sparta blijft voorlopig achtste. Komende zondag staat de topper ACC-Excelsior'20 op het programma, Sparta gaat dan op bezoek bij Dosti

Landskampioen VOC had aanvallend een geweldige dag. De Rotterdammers kwamen op bezoek bij Quick Haag tot maar liefst 338 runs (6 out). De Haagse ploeg kwam daarna tot 276 runs. Door de zege komt VOC met 10 uit 11 steviger op de vijfde plaats. Over zeven dagen krijgt de club uit Rotterdam-Schiebroek VCC op bezoek.