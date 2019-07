Hoofdkantoor groot chemiebedrijf komt naar Rotterdam

In oktober 2017 opende het bedrijf al een productiefabriek in Botlek. Waar het hoofdkantoor van het bedrijf precies gaat komen, is nog niet bekend. De nieuwe locatie zal onder andere gebruikt gaan worden als centrale voor het bedienen van klanten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Grootste producent

Emerald Kalama is wereldwijd de grootste producent van benzoëzuur en benzaldehyde. Dit zijn geur- en smaakstoffen die worden gebruikt als bestanddeel voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen, cosmetica, huishoudelijke verzorgingsproducten, kleefstoffen en zelf verf.

Het nieuwe kantoor wordt in de herfst van 2019 geopend. Er wordt nog voor ongeveer tien functies nieuwe werknemers gezocht. Wat de exacte locatie van het hoofdkantoor wordt, is nog niet bekend.