Automobilist knalt tegen reling viaduct A15

Een automobilist is maandagochtend tegen een reling van een viaduct over de A15 bij Spijkenisse gereden. De wagen hing met één wiel over het viaduct. Omdat onderdelen van zowel de auto als de reling op de snelweg terecht zijn gekomen, waren twee rijstroken op de snelweg richting Gorinchem dicht.

Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat kwam de wagen vanaf de Hartelbrug over de N218. Op de plek waar de weg afbuigt richting de Botlektunnel, het Hartelkruis, ging het mis.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De wagen is geborgen. Rond 07:10 uur is op de A15 nog maar één rijstrook afgesloten, omdat het wegdek schoongemaakt moet worden. Ook was de N218 richting Spijkenisse dicht, maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer beschikbaar.

Weggebruikers kunnen omrijden via de Spijkenisserbrug in de N492, maar moeten daar rond 07:00 uur rekening houden met een extra reistijd van meer dan 45 minuten.