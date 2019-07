Politie pakt broers op na aanrijding in Spijkenisse

Bij een ongeluk in Spijkenisse zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt. Twee auto's kwamen rond 23:30 uur op de kruising van de Heemraadlaan met de Schenkelweg/Dijkgraaf met elkaar in botsing.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Een van de inzittenden bleek bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de gewonde automobilisten, een 23-jarige Spijkenisser, is aangehouden omdat hij onder invloed was van drugs. Ook zijn broer, een 26-jarige man uit Spijkenisse, is aangehouden omdat hij onder invloed van drugs was. Hij reed in zijn auto achter zijn broer aan en zag het ongeluk gebeuren.

De andere auto die bij de botsing was betrokken, werd bestuurd door een 38-jarige man uit Spijkenisse.

Het is niet het eerste ongeluk op het kruispunt. De verkeerslichten waren wel actief.