Rotterdamse Olivier ondanks ziekenhuisbezoek op schema in wandeltocht naar Griekenland

Olivier Scheffer uit Rotterdam heeft inmiddels meer dan duizend kilometer gelopen op weg naar Griekenland. Hij vertrok in juni vanuit het Finse Helsinki op weg naar het Griekse Thessaloniki. De reis verloopt voorspoedig. Zelfs een ziekenhuisbezoekje gooit geen roet in het eten.

"Ik lig op koers, al loopt alles de hele tijd anders", zegt Scheffer maandagochtend op Radio Rijnmond. "Ik zit in Wit-Rusland, het veertiende land van de dertien."

Een bezoek aan dat land stond in eerste instantie niet op de planning, omdat je er niet te voet de grens over mag. "Maar toen ik in een natuurgebied liep zei iemand dat je dáár wel lopend de grens over mag."



Aan het oversteken van de grens ging een hoop papierwerk vooraf. Daar had de Rotterdammer door een ongeluk en een bezoek aan het ziekenhuis precies de tijd voor.

"Ik ben op zoek gegaan naar de bizon in dat natuurgebied. Op weg daarnaartoe ben ik vrij roekeloos over een liggende boom gesprongen en kreeg ik een joekel van een splinter in mijn onderbeen."

De schade lijkt beperkt voor Scheffer. "Ik loop als een kievit", legt hij uit. "Er zit een wondje, maar verder voel ik er niets van." Hij hoopt de komende dagen via Polen Oekraïne te bereiken.