Schoolvoetbalmeiden uit Maassluis voor tweede keer landskampioen

De Oranje Leeuwinnen, die zondag tweede werden op het WK in Frankrijk, krijgen concurrentie uit Maassluis. De meiden uit groep 8 van basisschool De Groene Hoek zijn voor de tweede keer landskampioen geworden met schoolvoetbal. Maandag worden ze op school gehuldigd.

De meiden speelden een maand geleden het voetbaltoernooi. Ze worden nu pas onderscheiden, omdat de finale tegen een school uit Friesland werd afgelast vanwege het slechte weer.

"Het regende te hard, dus we mochten de finale niet spelen", zegt een van hen. "Het was te gevaarlijk op het veld."

Twee kampioenen

De KNVB riep vervolgens beide finalisten uit tot landskampioen. "Daar waren we niet heel blij mee, want dat voelde niet als kampioen zijn", vertellen de voetbalsters. "Maar toen ze hadden gekeken wie de meeste wedstrijden gewonnen had en de meeste doelpunten hadden gemaakt, waren wij tóch de winnaar."

Het feestje wordt maandag ingehaald in Maassluis. Dan wordt de schaal op het schoolplein overhandigd aan het winnende team.