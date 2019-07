Rotterdam mikt op Tourstart in 2023

Bij de start van de Tour de France, afgelopen weekend in Brussel, is door Rotterdam weer flink gelobbyd. De stad wil de Grand Depart graag nog een keer binnenhalen. "We mikken op 2023", zegt sportwethouder Sven de Langen maandagmorgen op Radio Rijnmond.

Is het geregeld met de Tour-directie?

"Was het maar waar. Zo gaat het helaas niet. Het is een proces van vele jaren, waarbij je heel veel geduld moet hebben. Maar we hebben dit weekend wel weer een heel belangrijke stap gezet. Zaterdag en zondag hebben we met de directie van de Tour gesproken. En met steden die in het verleden de Grand Depart hebben georganiseerd of dat gaan doen. Daar hebben we heel veel van opgestoken."

Kan de start van de Tour buiten Frankrijk meerdere keren in dezelfde plaats zijn?

"Ja, dat kan zeker. Al is het niet gebruikelijk dat het heel kort na elkaar is. Wij gaan voor 2023, 2024 en 2025. Dan zit er minimaal dertien jaar tussen. En dat is geen probleem."

Wat moet er nog gebeuren?

"De eerste stap is je kandidatuur kenbaar maken. Dat hebben we in het najaar middels een brief gedaan. Daarna hebben we onze kandidatuur toegelicht. En dit weekend hebben we laten zien dat we zeer serieus zijn. En leergierig. Dan gaat nu het echte werk beginnen. We moeten een bid opstellen, waarin we vertellen hoe we het willen gaan doen. We hebben duidelijk gemaakt dat we denken dat het nog mooier en groter kan worden dan in 2010. En ik verwacht ergens in 2020 dat het bid ook klaar is."

U bent zelf vanuit Rotterdam naar Brussel gefietst. Dat maakte natuurlijk ook wel indruk op de Tour-directie?

"Ja, dat was gaaf en leuk. We waren met een mannetje of twintig, onder wie Erik Breukink, Leontien van Moorsel en Maarten den Bakker. Met die gele stoet zijn we van Rotterdam naar Brussel gefietst. We hebben laten zien dat we creatief zijn. Met een glimlach op ons gezicht. Bovendien hebben we lekker 160 kilometer gefietst."

Het weekend kon niet beter met Mike Teunissen in het geel, zowel zaterdag als zondag...

"Het was echt uniek dat je als Nederlandse delegatie daar aanwezig bent en eigenlijk Brussel verovert. We hadden de wind echt mee dit weekend. Ook nog met de Jumbo Visma-ploeg die de ploegentijdrit won. Er was heel veel aandacht voor ons. Iedereen wilde weten waarom die ploeg ineens zo goed draait. Wij hadden een fantastisch weekend en het was een fantastisch weekend voor de wielersport."

Waarom is het zo belangrijk voor Rotterdam om de start van de Tour de France binnen te halen?

"Het is uniek als je het mag doen en voor ons een heel mooie manier om Rotterdam internationaal op de kaart te zetten. De beelden van de Tour gaan natuurlijk de hele wereld over en Rotterdam wordt daar sterker van. Rotterdammers schreeuwen ook om de Tour. Als ik als zorgwethouder op bezoek ga in een verpleeghuis, krijg ik nog steeds de vraag: wethouder is het nu zover? Mensen willen heel graag dat de Tour-karavaan nog een keer door Rotterdam rijdt. Wij mikken op 2023. En ik denk dat dat een realistische poging is."