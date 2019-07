'Brexit biedt kansen voor havens als Rotterdam'

Van der Horst doelt onder meer op advocatenkantoren en verzekeringsmaatschappijen, die zich bezighouden met maritieme zaken. Zulke bedrijven zijn niet alleen goed voor de bedrijvigheid in de stad, maar ook voor het woonklimaat, zegt hij. "Want het personeel van deze bedrijven moet natuurlijk ook wonen."

De onderzoeker werkt voor het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en bracht in kaart wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn voor Nederlandse zeehavens. Met andere woorden: waar moet een haven als Rotterdam de komende tijd rekening mee houden?

Naast de Brexit en de opkomst van Azië zijn dat digitalisering, duurzaamheid, extreem weer en slimmer werken, is de conclusie. Het onderzoek is gedaan als basis voor de havennota die het ministerie van Infrastructuur later dit jaar uitbrengt.