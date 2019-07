Expert: Je kind een slokje alcohol geven? No way!

Dit zegt Elsie Sloot, opvoedkundige en lid van het Rijnmond Expertteam. "Hierin moet je streng zijn", legt Sloot uit voor de microfoon van Reint Jan Potze tijdens het middagprogramma op Radio Rijnmond.

Volgens de wet mogen kinderen geen alcohol tot hun achttiende. Sloot vindt dat je als ouders deze regel moet hanteren. "Het is niet voor niets dat de wet de leeftijd heeft opgeschroefd van 16 naar 18 jaar. Alcohol is ontzettend slecht voor de kinderhersenen."

Eén slokje

"Maar één slokje mag toch wel", probeert Reint Jan Potze. "Nee, jij moet als ouder heel stellig zijn. Jij bent de belangrijkste persoon in het leven van je kind en als jij het niet goedvindt dan heeft dat echt impact, ook al merk je dat niet altijd. En als je kind dan misschien stiekem gaat proberen dan heb jij toch je standpunt duidelijk gemaakt."

Sloot adviseert ouders ook om regelmatig te praten met hun kinderen over alcoholgebruik. "Vertel je kinderen wat alcohol met de hersenen doet. En praat er om de paar maanden over. Je kunt gewoon een aanleiding nemen van iets dat je hebt gehoord of gelezen in de krant."

Elsie Sloot is opvoedkundige en vervangt de vaste opvoedexpert in het Rijnmondexpert-team Fadma Bouchataoui die met vakantie is.

