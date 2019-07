Hebbes! Politiehelikopter spot gewapende verdachte op dak

Agenten hebben maandagochtend met behulp van de politiehelikopter een man kunnen oppakken in Rotterdam. Hij verstopte zich op het dak van een gebouw aan de Mathenesserlaan.

De man werd gezocht vanwege een gewapende overval, eerder die ochtend. Zijn slachtoffer liep daarbij een gebroken pols op en een verwonding aan zijn arm.

Meerdere bewoners van de Mathenesserlaan zagen de vermeende overvaller later over daken lopen en alarmeerden de politie. Toen agenten aankwamen, verstopte de man zich in de goot.

De politie zette een onderhandelaar in om hem te bewegen zich over te geven. Omdat de man mogelijk gewapend was, werd ook een arrestatieteam opgeroepen. Onder toeziend oog van een politiehelikopter kon de verdachte uiteindelijk worden ingerekend.

In zijn broeksband bleek hij een vuurwapen te hebben. Het wapen wordt nader onderzocht en de recherche bekijkt of de man ook gelinkt kan worden aan de overval eerder op de dag.