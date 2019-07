Experts voorspellen risico op sinkholes met satelliet

Risico op sinkholes in R'dam met satelliet in kaart gebracht

"Als de ene kant van de straat harder zakt dan de andere komt er spanning op de leidingen", vertelt professor Ramon Hanssen van de TU Delft. Bij oude leidingen van gietijzer kan dat al leiden tot een sinkhole.

De satellietkaart staat vol met rode, groene en gele puntjes. Bij de rode puntjes zijn de verzakkingen het ergst en bij de groene het lichtst. Uit metingen blijkt dat Rotterdam steeds verder weg zakt. Zolang de leidingen niet vervangen worden, kunnen oude exemplaren blijven knappen.

Voorspellen

De satelliet brengt de verzakkingen een keer per dag in kaart. "Als er ergens een leiding breekt, gebeurt dat in een tijdsbestek van minuten tot uren. Dat zie je niet direct aankomen", zegt Ramon. De kaart kan wel preventief worden gebruikt om te kijken waar de spanning in de bodem het grootst is en daarmee de kans op een sinkhole.

"Als je leidingen gaat vervangen, kun je besluiten om op deze plekken te beginnen. Daar waar de beweging het grootst is."