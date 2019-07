Waterleiding Schiedamsesingel knakte spontaan

Een spontane breuk in een waterleiding is de oorzaak van een sinkhole in de Schiedamsesingel in Rotterdam. Dat zegt waterleidingbedrijf Evides na onderzoek.

Door de breuk stroomde vorige week duizenden liters water weg uit een waterleiding onder de straat. Mogelijk heeft de instabiele ondergrond een rol gespeeld, maar dat is moeilijk vast te stellen.

De leiding van 250mm scheurde en zette meerdere souterrains onder water. Een aantal woningen is voorlopig onbewoonbaar. Ook verdwenen een lantaarnpaal in het gat dat ontstond.



Het was na de twee waterleidingbreuken in Overschie en een sinkhole in Rubroek de vierde keer in korte tijd dat in een Rotterdamse straat grote wateroverlast ontstond.

De gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de sinkholes. Dat onderzoek is in het najaar klaar.