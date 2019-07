Rotterdam krijgt eerste rookvrije zone in openbare ruimte

De terreinen van de hogeschool zijn sinds vorig jaar al rookvrij. De twee scholen en het ziekenhuis vroegen de gemeente destijds om ook een rookvrije zone in de openbare ruimte in te richten. Die gaat per 2 september in, zo is maandag bekendgemaakt.

"Het is de normaalste zaak van de wereld dat er in de omgeving van patiënten van het ziekenhuis en jongeren die naar school gaan niet wordt gerookt", vindt wethouder Sven de Langen. "We hopen dan ook dat mensen elkaar aanspreken en dat niet-roken hier de nieuwe norm wordt."



De zone wordt de komende maanden voorzien van bebording en belijning. Het gebied is geen officiële verbodsplek, maar moet bijdragen aan het rookvrij houden van het gebied. Toezichthouders van de organisaties zullen mensen die toch roken aanspreken, maar kunnen geen boetes uitdelen. Het is voor Rotterdam wel de eerste rookvrije openbare ruimte.

Experiment

De wethouder ziet de rookvrije zone als een experiment. "We onderzoeken wat wel en niet werkt", vertelt De Langen. "Als de zone niet werkt moeten we mogelijk meer maatregelen inzetten."

Daarbij kijkt de wethouder ook naar het Rijk. "Een aanpassing van de Tabakswet, die nu nog toestaat dat in de openbare buitenruimte gerookt mag worden, zou gemeenten meer handvatten geven om te werken aan een rookvrije generatie."

Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis heeft sinds 15 april op het eigen terrein een rookverbod. Volgens een woordvoerder geven veel mensen gehoor aan die oproep.

"We hebben de afspraak dat we rokers aanspreken als ze binnen de rookvrije zone roken en aan hen vragen om buiten de zone te roken. Er is dus geen sprake van strikte handhaving van de rookvrije zone."

Mensen die toch willen roken, moeten dat buiten dit aangegeven gebied doen. "Veel rokers doen dat ook en daarom moesten er op die rookplekken al snel extra peukenputten geplaatst worden om de overlast van resten van sigaretten op straat tegen te gaan. Die overlast is nu minder."

Na de zomer wordt een evaluatierapport gemaakt en kijkt de leiding van het ziekenhuis waar eventueel nog acties noodzakelijk zijn.