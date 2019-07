Mendes Moreira alsnog naar Excelsior

Ahmad Mendes Moreira heeft voor twee jaar getekend bij Excelsior. De aanvaller was al twee weken op proef bij de Rotterdammers en stond ook in de belangstelling van andere clubs.

Mendes Moreira maakte een goede indruk bij Excelsior. Tegen IJVV De Zwervers scoorde hij vier keer en hij liet op trainingen een gretige indruk achter. Tegen MZC'11 ontbrak Mendes Moreira zaterdag nog, omdat er volgens trainer Ricardo Moniz 'wat ruis op de lijn zat met zijn zaakwaarnemer'. Nu heeft de Schiedammer alsnog een tweejarig contract getekend.

Laatbloeier

De rappe aanvaller is een laatbloeier in het betaald voetbal. Mendes Moreira speelde lang in de amateurs, onder meer bij Excelsior Maassluis. Vorig seizoen maakte hij in de zomer de overstap van Kozakken Boys naar FC Groningen. Hij volgde trainer Danny Buijs die dezelfde stap maakte. In Groningen kwam Mendes Moreira niet veel aan spelen toe. Daarom speelde hij de tweede seizoenshelft op huurbasis bij Telstar.

Met Mendes Moreira is Excelsior maandag op trainingskamp vertrokken naar Delden. Daar spelen ze op dinsdag tegen FC Oss en op vrijdag tegen Go Ahead Eagles. De verwachting is dat Excelsior ook binnenkort Luigi Bruins zal vastleggen.