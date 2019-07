Feyenoord met 33 spelers naar Oostenrijk

Feyenoord is maandagmiddag met een selectie van 33 spelers vertrokken richting het trainingskamp in Oostenrijk. Jaap Stam verblijft tot en met zaterdag in Wilden Kaiser om zich daar klaar te stomen voor de competitie. Feyenoord oefent woensdag tegen Darmstad 98 en vrijdag tegen Red Bull Salzburg.

Nieuweling Luciano Narsingh, die vrijdag werd gecontracteerd stapte ook in het vliegtuig. Verder zijn ook Nicolai Jorgensen, Emile Hansson en Luis Sinisterra mee afgereisd. De drie hadden nog wat langer vakantie, omdat ze aan het einde van het seizoen langer waren doorgegaan. Hansson promoveerde met RKC Waalwijk via de nacompetitie naar de eredivisie en Jørgensen en Sinisterra vanwege interlandverplichtingen. Alleen Renato Tapia ontbreekt nog. De Peruviaan begint nu pas met zijn vakantie, omdat hij met Peru de finale van de Copa America heeft gespeeld.

Justin Bijlow, die een lichte voetblessure heeft en daardoor zaterdag niet kon spelen tegen FC Dordrecht is ook mee. Leroy Fer reist mee om fit te geraken. De voormalig Feyenoorder, die transfervrij is, komt vooralsnog niet in aanmerking voor een contract in de Kuip.