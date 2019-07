Veertien arrestaties na vondst dode man in Berkel en Rodenrijs

Na de vondst van een stoffelijk overschot in een huis in Berkel en Rodenrijs heeft de politie veertien mannen aangehouden. Ze waren allemaal in het pand aan de A.H. Verweijweg.

Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog niet bekendgemaakt. De politie spreekt wel het vermoeden uit van "een strafbaar feit". Wat dat precies is, wil een woordvoerder niet zeggen. "Het onderzoek is nog in volle gang."

Het verhoren van de arrestanten gaat volgens haar moeizaam en is tijdrovend, "omdat niet iedereen even vloeiend Nederlands spreekt."

Arbeidsmigranten

Volgens omwonenden was het huis verhuurd aan Oost-Europese arbeidsmigranten.