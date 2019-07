Bloemen bij Vlaardingse flat: 'Het laat zien dat er liefde is tussen de buurtbewoners'

Afgelopen vrijdag, iets voor 09:00 uur in de morgen, klonk er een klap die volgens Mariane en Jos Zwijgers klonk "alsof er een grote vrachtauto met grind geleegd werd". "We zijn er gewoon heel de dag mee bezig geweest. Je afvragen, wat is er gebeurd", zegt Mariane. "Het is alleen verbijstering wat je hebt. Ik vind het verschrikkelijk, ik moet er wel elke dag aan denken", voegt Jos toe.

Sociale media

Flatbewoner en voorzitter van de VVE Kees Lichtendahl is de roddels en rampscenario's die via sociale media verspreid worden spuugzat. "Eigenlijk wil je liever niet weten wat hier gebeurd is. Aan de andere kant denk je (richting de gemeente Vlaardingen, red.) jongens schenk openheid, want dan ben je van dat geroddel en dat gezeur op sociale media af. Want dat gaat maar door."

Mariana en Jos Zwijgers hopen dat de gemeente flatbewoners en omwonenden informeert zodra er meer duidelijkheid is. "Dat is wel het minste wat ze moeten doen", vindt Jos. "Het is toch een hele goeie gemeenschap rondom de flat. Ik vind het wel normaal dat je dan die mensen gaat informeren."

Liefdevol gezin

Dilan Baram woont op de bovenste verdieping van de flat. Hij is bevriend met de dochter van het stel dat is omgekomen. "Ik ervoer ze altijd als een heel liefdevol gezin. Ik had het nooit verwacht dat er zoiets zou kunnen gebeuren." Dilan was op school toen hij het hoorde van zijn moeder. "Dat raakte me wel heel erg. Vooral omdat ik goeie vrienden ben met het jongste meisje."

Dilan ziet de reacties om zich heen. "Ik zag zaterdagochtend al dat er mensen van de huizen hier in de buurt bloemen kwamen neerzetten en kaartjes." Er worden vazen en een tafeltje gebracht. "Iedereen levert een kleine bijdrage om er iets moois van te maken. Het laat wel zien dat er wel gewoon liefde is tussen de buurtbewoners."