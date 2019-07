Zal de steur de weg naar het Haringvliet weer weten te vinden?

Maar lang niet elke steur bereikte die plek. Want in de negentiende eeuw werd in het Haringvliet op steur gevist. Het waren vissers uit Hardinxveld-Giessendam die in de zomer voor de steurvangst naar Hellevoetsluis kwamen.

Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten: "In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd er volop op steur gevist in het Haringvliet, dat weten we uit de statistieken van het College van Zeevisserij."

Zeshonderd per jaar

Zo is bekend hoeveel steur er werd aangeleverd bij de afslag aan het Kralingse Veer. "Rond 1880 werden daar zo'n vijf- tot zeshonderd steuren per jaar aangebracht. In de jaren daarna nam het af tot honderd per jaar, dan zie je de effecten van overbevissing."

De steurpopulatie daalde nog verder. Op de Noordzee waren Engelse vissers actief die de rijke visgronden leegvisten. "De vissen die daar doorheen kwamen, werden hier op het Haringvliet gevangen. Dus de kans dat steuren levend op paaiplaatsen aankwamen, werd steeds kleiner", vertelt Benschop.

Ook het kanaliseren van rivieren speelde een rol bij het afnemen van het aantal steuren. Door het rechttrekken van het water waren er geen kreken meer waar de vis kon paaien.

Genadeklap

Benschop: "De genadeklap was het afsluiten van het Haringvliet na de watersnoodramp. Dat zorgde ervoor dat de steuren überhaupt het Haringvliet niet meer op konden."

Inmiddels kunnen de Haringvlietsluizen sinds 2018 op kier. Natuurorganisaties hopen dat hierdoor de steur de weg naar het zoete water weer weet te vinden.

Stel je voor dat je op het strandje bij de Vesting in Hellevoetsluis aan het Haringvliet ineens met een vervaarlijk uitziende drie meter lange vis wordt geconfronteerd. "Ze hebben geen tanden", lacht Benschop, "dus ze kunnen niet bijten."