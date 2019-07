Actiegroepen tegen vliegoverlast boos op minister

Twee actiegroepen tegen vliegoverlast hebben een boze brief gestuurd aan minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Ze zijn ontstemd omdat de minister een besluit heeft genomen over de groeiplannen van Schiphol, zonder hen daarover te informeren. Dat terwijl de minister de actiegroepen wel al enige tijd betrekt in gesprekken over dit onderwerp.

Onlangs liet Van Nieuwenhuizen weten dat Luchthaven Schiphol na 2020 verder mag groeien op voorwaarde van minder hinder voor omwonenden. De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport schrijft samen met de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen in Lelystad dat ze zich gepasseerd voelen.

Ook hebben ze de minister een aantal vragen over haar handelen gesteld. Ze willen weten hoe lang ze al wist dat ze dit besluit over Schiphol ging nemen en waarom ze daar tijdens ze bijeenkomsten niets over heeft gezegd. Ook vragen ze de minister wat het nut is van verdere bijeenkomsten als het besluit van de minister volledig afwijkt van wat de afgelopen tijd besproken is met de actiegroepen.