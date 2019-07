Dordrecht steekt wéér tonnen in sloopwoningen

De meeste van de veertig te slopen woningen zijn door de gemeente al 'strategisch' opgekocht. Ze worden gesloopt zodra de bouwplannen voor de Spoorzone duidelijk worden. "Maar dat hoor ik al achttien jaar", zegt bewoner Mark Claessens.

Hij is één van de negen bewoners die nog eigenaar is. "Gelukkig is mijn zolder nog in orde. Ook bij veel buren is er niks mis mee, maar een aannemer heeft tegen de gemeente gezegd dat alle zolders vervangen moeten worden."

"Als de zolders niet veilig zijn, dan moet je ze vervangen. Dat is naar de huurders toe onze plicht als eigenaar", reageert wethouder Maarten Burggraaf.

Hij vindt 'weggegooid geld' een te zware term. "Die huizen zijn gewoon oud en vergen onderhoud. In 2013 is besloten dat de huizen nog vijftien jaar kunnen blijven staan. Daarvan zijn er nog maar zes verstreken. Nu slopen betekent dat je de mensen meteen moet verhuizen. Maar dat kunnen we niet."



De Weeskinderendijk stond al van vóór de eeuwwisseling op de nominatie voor sloop. Eerst was er een plan 'Maasterras', maar dat ging door de economische neergang niet door. Nu is er het plan 'Spoorzone', maar concreet is er nog niets.