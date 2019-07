Schiedamse fotograaf viert 10 jaar bloot voor de lens

Het moet een spektakel worden in december. Schiedammer Gert Jan van Noorden viert zijn tienjarig bestaan als erotiekfotograaf met een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. De locatie houdt hij nog even voor zich, maar als hij z'n ambities laat spreken wordt het De Kuip of Ahoy.

De studio van Erotic Art Photography is thuis, gewoon in een straatje in het westen van Schiedam. "Hier gebeurt het allemaal", vertelt de Schiedammer. "Die kruk waar je op zit heeft heel wat meegemaakt", zegt Gert Jan lachend. Ondertussen laat hij zijn portfolio zien met voornamelijk modellen in zwart-wit.

Vriendin

"En dit is inderdaad mijn vriendin, ook die mag in de collectie niet ontbreken", vertelt hij. Wat ongemakkelijk wordt het wanneer de fotograaf foto's laat zien van haar geschoren onderkant. Ten overstaan van die vriendin zelf kan de verslaggever slechts beamen dat het fraai is wat hij ziet.

Werk van de Schiedammer stond al in verschillende erotiekbladen, waaronder de Playboy. "Met mijn expositie Masters of Experience wil ik in december iets unieks doen, het wordt groots." Uiteraard wil Van Noorden ook zijn erotische werk in zijn woonplaats tentoonstellen. "Het Stedelijk Museum is een gekoesterde droom ja, een solo-expo in mijn eigen stad, maar misschien is het soms te expliciet."

Gefocust en bezig

Is een foto pas geslaagd als je zelf opgewonden raakt? "Daar heb ik tijdens een shoot helemaal geen tijd voor. Ik ben bezig met de camera, het decor, met lampen en kabels, ik ben gefocust en bezig, het plaatje moet fotografisch kloppen. Wie ik nog graag eens voor de lens wil hebben? Nienke van Het Klokhuis!", lacht Van Noorden.

Het werk van Gert Jan van Noorden is op zijn Facebookpagina te zien en zeer binnenkort op de geheel vernieuwd website van zijn studio EAPH in Schiedam.