Man mishandelt ex-vriendin terwijl ze op de snelweg rijdt

De politie heeft maandagmorgen op de A27 een 34-jarige Pool aangehouden. Hij sloeg zijn ex-vriendin in het gezicht, terwijl zij achter het stuur zat en met een snelheid van zo'n 120 kilometer per uur over de weg tussen Gorinchem en Breda reed.

Een 32-jarige automobilist die ook op de A27 reed, zag dat de man de man zijn handen niet kon thuishouden en dat de zwarte jeep na elke slaande beweging begon te slingeren. Hij haalde de auto in en zag in zijn achteruitkijkspiegel dat er geen einde kwam aan de mishandeling. De man belde direct met de politie.

Ter hoogte van Oosterhout leidden agenten de jeep naar een parkeerplaats. De Pool met de losse handjes werd aangehouden en moest op het bureau een blaastest doen. Hij blies 1090 ugl. Voor bestuurders in het verkeer is maximaal 220 ugl toegestaan.

Vrienden

De vrouw, een 53-jarige inwoonster van het Belgische Willebroek, heeft aangifte gedaan van mishandeling. Zij vertelde dat de man haar ex is. Ze waren nog wel vrienden en zij had ingestemd met een uitje naar Nederland.

De man had veel alcohol gedronken en daardoor was in het hotel slaande ruzie ontstaan. Onderweg naar huis bleef hij haar voortdurend slaan. De man zit in de cel.