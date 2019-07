Ier Liam Kelly tekent voor drie jaar bij Feyenoord

Feyenoord heeft de Ier Liam Kelly gecontracteerd. De middenvelder krijgt rugnummer 8 en heeft voor drie jaar getekend in De Kuip.

Kelly komt transfervrij over van Reading en wordt herenigd met Jaap Stam onder wie hij tussen 2016 en 2018 speelde. Door het aantrekken van de 23-jarige Kelly heeft Feyenoord voor het eerst sinds 2001 weer een Ier in de selectie. In dat jaar vertrok David Connolly.

Feyenoord meldt dat Kelly zal aansluiten op het trainingskamp in Oostenrijk. De selectie verblijft daar vanaf maandag.