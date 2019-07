Rotterdam moet buitenruimte onderhouden met 17 miljoen euro minder

Rotterdam gaat 17 miljoen euro bezuinigen op het onderhoud van de buitenruimte. Dat staat in de nieuwe voorjaarsnota die dinsdag wordt besproken in de gemeenteraad. De bezuiniging betekent dat het langer kan duren voor kapotte verlichting wordt gerepareerd, of dat vuil minder snel van straat wordt opgehaald.

Volgens wethouder Bert Wijbenga heeft Stadsbeheer, dat het onderhoud uitvoert, zelf aangegeven dat met minder geld te kunnen. Bijvoorbeeld met een datagestuurd systeem dat aangeeft waar het wanneer nodig is containers te legen in plaats van de vaste rondjes te rijden. Het gaat om één procent van de hele begroting van twee miljard. Vuil op straat is ook Wijbenga een doorn in het oog, zegt hij op Radio Rijnmond in gesprek met Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.



"We gaan niet anders om met het legen van containers", stelt Wijbenga gerust. Hij geeft aan dat er ook 17 miljoen beschikbaar is om de pakkans van Rotterdammers die vuil op straat gooien te verhogen.

Top 3 grootste irritaties

Eerdmans, die de vorige periode wethouder Buitenruimte was, is niet gerustgesteld. In zijn periode was er juist 12 miljoen extra voor het ophalen van afval. "We zien nu dat het in de top drie staat van meest grote irritaties. Overal waar ik kom, zie ik containers overstromen. Ik zie de rommel op straat liggen", zegt hij. "Als je die containers laat overstromen, is het niet zo gek dat mensen er maar zakken bijzetten."

Wethouder Wijbenga werpt tegen dat in acht van de tien gevallen mensen hun vuil bij lege containers zetten. Maar hij is het ook eens met Eerdmans: "Het is veel te vuil in de stad, laten we dat niet accepteren."

Te gemakzuchtig

Een ander probleem is dat mensen grofvuil bij de container zetten. Daar moet je een afspraak voor maken, zodat de gemeente het op kan komen halen. "Waar ik me kapot aan erger, is dat één procent van de Rotterdammers gewoon te gemakzuchtig is een afspraak te maken", zegt Wijbenga.

Wat Eerdmans betreft mogen de boetes omhoog. "Je kunt niet achter elke container een handhaver zetten. Wat helpt is een hogere strafmaat, hogere boetes", zegt hij tegen Wijbenga. Die is het daarmee eens, en zag al een motie van de VVD om ook de kosten van het vuil ophalen in rekening te brengen bij de vervuiler. "Ik vind dat een ontzettend goed idee. Die 95 euro is een prima boete, maar je schrikt echt als het een paar honderd euro is."

Ondanks de bezuinigingen belooft Wijbenga er de komende jaren hard aan te blijven werken vuil op straat tegen te gaan. De gemeente gaat ook de afvalstoffenheffing met zes procent verhogen. Die was eerder juist verlaagd.