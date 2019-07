Aboutaleb over songfestival: 'We zijn de meest sexy stad van Nederland'

Hij vond niet alles even mooi, maar van de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019 heeft burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb erg genoten. Rotterdam is met de winst van Duncan in de race voor host van het songfestival in 2020, en de burgervader ziet het helemaal zitten.

"Je moet natuurlijk nooit de concurrentie onderschatten", zegt hij op Radio Rijnmond. "Maastricht onderschat een beetje de concurrent. Wij doen dat zeker niet, maar we vinden dat wij een prachtig mooie stad hebben voor zo'n evenement. Ik denk de meeste sexy stad van Nederland, met prachtige architectuur voor beelden vanuit de lucht, prachtig water, mooie bruggen, mooie natuur en een hele chique binnenstad."

Ook de diversiteit in de stad spreekt volgens Aboutaleb voor Rotterdam. "We zijn een internationale stad met 174 nationaliteiten en dito culturen. Iedereen die in een taal komt zingen, die vindt hier mensen die dezelfde taal ook zingen", zegt hij. "We kunnen een groot feestje organiseren. We hebben perfect functionerend openbaar vervoer met een metro tot aan Ahoy, waar 17 duizend mensen overdekt kunnen zitten.

Zingen met Kasmi

Aboutaleb zegt dat wethouder Said Kasmi al veel werk heeft verzet voor het binnenhalen van het songfestival, en de burgemeester wil hem daar de komende tijd mee gaan helpen. Hoe? "Met zijn tweeën zingen", lacht Aboutaleb. "Een duetje."

De burgemeester denk ook vast verder vooruit. "We moeten ons realiseren dat zo'n evenement fantastisch is voor de stad, maar dat het echte werk begint als het evenement is geweest." Hij wijst op hoe mondiaal in de media reclame wordt gemaakt voor Tel Aviv als stad voor innovatie en als toeristische omgeving. "Dat is voortborduren op zo'n grandeur die je hebt binnengehaald op zo'n evenement."

"Als we het krijgen, moeten we vanaf dag een ook gaan werken aan het neerzetten van een infrastructuur voor na het evenement om in de wereld bekend te blijven. Je moet dat moment verzilveren", besluit hij.