Sociale buurtrestaurants dicht: 'Straks hebben we helemaal niets meer'

Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte moet noodgedwongen inkrimpen vanwege geldgebrek. Twee van de vier Rotterdamse vestigingen sluiten de deuren. "Schandalig", vinden buurtbewoners, die wekelijks in Huis van de Wijk Mozaïek in Rotterdam-Noord genieten van een betaalbare driegangenmaaltijd.

Resto VanHarte telt meer dan zestig vestigingen in heel Nederland. Het wekelijkse etentje dat zij aanbieden in onder meer buurthuizen is voor veel senioren vaste prik.

'Steeds gekker'

"Het is een ongelooflijk mooi iets dat mensen één keer per week voor weinig geld een goede maaltijd kunnen eten. Zeker als je ouder bent en niet zoveel meer kookt voor jezelf", zegt een van de bezoekers tijdens het laatste etentje maandagavond in Rotterdam-Noord.

"Het wordt steeds gekker met ons", vult een vrouw aan. "We hebben straks helemaal niets meer." Een andere bezoekster stipt het belang van deze avonden aan. "Mensen worden van binnen naar buiten gehaald. Dat gaan ze missen. Nu worden de oudjes weer teruggestopt naar binnen."

Sommige bezoekers schuiven al meer dan tien jaar aan. "Meestal is de samenstelling van de tafels ook hetzelfde", zegt een meneer. Hij meldt dat het bericht van de sluiting ingeslagen is als een bom. "Maar het schijnt niet anders te kunnen. Het is voor de buurt een enorm verlies."

Financieel

André Steentjes van Resto VanHarte vindt het verschrikkelijk om te horen wat de sluiting betekent voor de vaste bezoekers. "Dat doet ons pijn", zegt hij. "De reden van de sluiting is puur financieel. We hebben moeite om alles aan elkaar te knopen en zijn als stichting afhankelijk van donaties."

De kosten van één 'Resto' liggen op zo'n vijftigduizend euro per jaar. Steentjes zegt wel in gesprek te zijn met de gemeente en bedrijven om toch nog iets te kunnen aanbieden. "Maar we moesten nu wel sluiten, omdat we anders te veel onder water zouden komen te staan."

Zelf koken

Hoe zit de maandagavond er volgende week dan uit voor de bezoekers in Rotterdam-Noord? "Het ergste is nog, dat mijn vrouw nu weer moet koken op maandag. Dat is niet te nassen!", zegt een gast aan tafel gekscherend. "Het is absoluut erg en verdrietig."

De twee andere vestigingen van Resto VanHarte in Rotterdam zijn in ieder geval nog tot het einde van het jaar open. Het gaat om het buurtrestaurant in Huis van de wijk de Propeller in de Provenierswijk en Startcollege Zadkine Frankendaal in Rotterdam-Vreewijk. "Daar zijn ze van harte welkom", zegt Steentjes.