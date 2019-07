Advies Karakus: huizen Vestia moeten op sociale woningmarkt blijven

Woningcorporatie Vestia moet huurwoningen in onder meer Brielle en Barendrecht niet van de sociale markt halen. De huizen moeten behouden blijven voor de al beperkte voorraad. Gebeurt dat niet, dan wordt het tekort aan dat soort woningen in die gemeenten én in de regio nog nijpender.

Dat schrijft de Rotterdamse oud-wethouder Hamit Karakus, die op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onderzoek deed naar de plannen van Vestia.

Door het financiële debacle bij de woningcorporatie – de derivatenkwestie onder leiding van Erik Staal – móest Vestia wel iets doen om financieel de boel op orde te krijgen. Daarom werd besloten om een deel van de woningvoorraad te verkopen of door te schuiven naar de vrije huur-sector. Het gaat in Barendrecht om 893 woningen en in Brielle om 1553 woningen.



Rapport

In zijn rapport aan minister Ollongren waarschuwt Karakus echter voor die stappen. Volgens hem is het tekort op de sociale woningvoorraad al te groot in de regio Rotterdam.

De oud-wethouder pleit er dan ook voor om de woningen over te dragen aan andere corporaties. Die willen wel, constateert Karakus na gesprekken, maar zij hebben niet de middelen. Volgens hem is er dan ook financiële hulp nodig van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, provincies en gemeenten. Ook zouden er financieel gunstige voorwaarden moeten worden gecreëerd voor deze operatie.

Volgens Karakus is er haast bij een oplossing. Hij zegt dat elke maand dat er geen oplossing is zeven tot dertien woningen uit de sociale voorraad van Vestia verdwijnen, omdat het doorschuiven naar de vrije huur-sector al is begonnen.