Goeree-Overflakkee wil meer agenten in zomerseizoen

Burgemeester Grootenboer over het tekort aan agenten op Goeree-Overflakkee: 'De rek is eruit'

Een groot gebied, smalle wegen en drie keer zoveel bewoners als in het laagseizoen. Agenten op Goeree-Overflakkee komen in de zomer structureel om in het werk. Burgemeester Grootenboer pleit daarom voor meer politie op het eiland. "De rek is eruit", zei ze dinsdagochtend op Radio Rijnmond.