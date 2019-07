Feyenoord traint met Kelly, maar zonder Bijlow en Jørgensen

Liam Kelly traint voor het eerst mee met Feyenoord. De kersverse aanwinst sloot maandagavond aan bij het trainingskamp in Oostenrijk en stond dinsdag voor het eerst op het veld in zijn Feyenoord-shirt. De middenvelder kwam transfervrij over van Reading.

De eerste training in Oostenrijk is openbaar en trainer Jaap Stam kon bijna over iedereen beschikken. Feyenoord is met 34 spelers in Oostenrijk en alleen doelman Justin Bijlow, die kampt met een voetblessure en Nicolai Jørgensen trainden niet mee. Het is onbekend waarom de Deense spits, die pas maandag weer is aangesloten, er niet bij is. Leroy Fer traint zoals bekend de komende tijd mee bij de nummer drie van Nederland.

Feyenoord verblijft tot en met zaterdag in Scheffau Am Wilden Kaiser. De Rotterdammers oefenen woensdag en vrijdag tegen respectievelijk SV Darmstadt 98 en Red Bull Salzburg.