Gemeenteraad Rotterdam stemt in met organisatie Songfestival

De Rotterdamse gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met het plan van de stad om in 2020 het Eurovisie Songfestival te organiseren. Wethouder Kasmi (Cultuur) biedt woensdag het zogeheten Bidbook aan bij de NPO in Hilversum.

Burgemeester Aboutaleb zei maandagavond al dat hij de organisatie ziet zitten. "We kunnen een groot feest organiseren. We hebben perfect functionerend openbaar vervoer met een metro tot aan Ahoy, waar 17 duizend mensen overdekt kunnen zitten."



De meeste partijen stemden voor het plan om in mei volgend jaar het Songfestival te organiseren. Christenunie-SGP, PvdD, PVV en Nida waren tegen, voornamelijk omdat ze het prijskaartje te hoog vinden. Ook drie leden van GroenLinks stemden tegen.



Rotterdam is één van de vijf steden die nog in de race is om het liedjesfestijn te organiseren. Ook Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch doen vooralsnog een gooi naar de organisatie. De definitieve keuze voor de gaststad wordt in augustus bekendgemaakt.