Expert: Onkruid wegschoffelen? Niet doen!

"Als je schoffelt, maak je de grond open. En in de natuur geldt dat alle grond bedekt moet zijn, dat is een wet. Dus daar waar open plekken zijn, komt vanzelf onkruid", legt Sneep uit.

Zelf 'omarmt' hij de onkruid in zijn tuin. Zo zijn er in zijn Teunisbloemen opgekomen. Die laat hij staan. "Ze ruiken heerlijk, geven mooie gele bloemen en worden wel een meter hoog."

Wilde wingerd

Maar Sneep heeft ook wel ongewenst onkruid in zijn tuin gehad, zoals wilde wingerd. "Die overwoekert je hele tuin, dus daar wilde ik vanaf."

Omdat wingerd sterke, lange wortels heeft, is hij met een riek aan de slag gegaan. "Ik schudde de wortels uit de grond en herhaalde dat regelmatig. Na een paar maanden was ik er vanaf."

Het soort onkruid dat in de tuin opkomt, zegt iets over de conditie van de grond. Zo komen er distels op waar de grond slecht water doorlaat. "Met hun diepe wortels doorboren ze de ondoordringbare laag." Brandnetels zijn het gevolg van te veel mest in de grond, of juist heel nieuwe grond. "Als de grond tot rust is gekomen, verdwijnen ze weer."

Op de knieën

Het is dus zaak de bodem van de tuin zoveel mogelijk te bedekken, tipt Sneep. "Dat kan met dode bladeren of met fijn gehakt materiaal." En verder is het een kwestie van op de knieën en het ongewenste groen uit de tuin trekken. Zelf zat hij onlangs ook weer een dag op zijn knieën om het onkruid tussen zijn terrastegels te verwijderen.