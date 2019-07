Madonna-verbod strandt in Rotterdamse raad

Met zijn motie wilde de PVV'er voorkomen dat Madonna volgend jaar weer zou optreden op het Songfestival dat Rotterdam mogelijk gaat organiseren. Het ging Meeuwissen niet zozeer om de ondermaatse vocale kwaliteiten van de zangeres, maar om het feit dat ze tijdens haar fel bekritiseerde optreden in Tel Aviv een Palestijnse vlag had laten zien.

"Als ze hier weer dingen gaat uithalen, vrees ik voor de openbare orde en veiligheid", lichtte Meeuwissen toe.

Geen enkel lid van de gemeenteraad deelde die mening. De motie strandde. Uitslag: 44-1.

De Rotterdamse raad stemde dinsdag wel in met het plan van de stad om in 2020 het Eurovisie Songfestival te organiseren. Wethouder Kasmi (Cultuur) biedt het zogeheten Bidbook woensdag aan bij de NPO in Hilversum. Rotterdam is een van de vijf steden die nog in de race is.