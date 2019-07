Piloten onderweg naar Rotterdam blijven drones zien

Met het aantal meldingen is het totaal van 2018 al gehaald. Toen zagen piloten in een heel jaar drie drones. Dat is nog altijd veel minder dan in 2017 toen eigenaren van zeven drones de regels overtraden.

Voor de regio rondom Rotterdam The Hague Airport is een groot gebied aangewezen waar helemaal niet mag worden gevlogen. Dat geldt voor heel Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Lansingerland, Capelle, Krimpen aan den IJssel, Albrandswaard en Barendrecht en grote delen van Maassluis en Spijkenisse.

Voor buiten dat gebied zijn regels opgesteld. Zo mag er niet worden gevlogen boven mensenmenigten, de bebouwde kom en de haven. Ook mag er alleen overdag en tot een hoogte van maximaal 120 meter worden gevlogen.