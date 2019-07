Kristel Baele vertrekt bij Erasmus Universiteit

Het vertrek van Baele heeft volgens de EUR te maken met de nieuwe strategie van de universiteit en het type bestuurder dat daarbij hoort. De universiteit wil maatschappelijk relevant zijn en Rotterdam meer als proeftuin gebruiken voor grote maatschappelijke problemen als mobiliteit en duurzaamheid.

"Kristel Baele wil die ontwikkeling niet in de weg staan. Daarom is in goed overleg besloten dat zij niet voor een tweede termijn blijft verbonden."

Baele volgde in 2015 Pauline van der Meer-Mohr op.