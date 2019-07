Botlektunnel (A15) weer open na kettingbotsing

De Botlektunnel in de A15 is dinsdagmiddag afgesloten geweest richting Maasvlakte. In die tunnelbuis was rond 13:00 uur een kettingbotsing met drie vrachtwagens. Rond 15:30 uur werd de eerste rijstrook weer vrijgegeven.

Eén chauffeur raakte zwaargewond. Een andere bestuurder zat met zijn been vast onder een stuur. Hij was wel aanspreekbaar en kon zelf uit het voertuig komen. Daarnaast was één andere inzittende lichtgewond geraakt.

De buis in tegengestelde richting (Ridderkerk) werd in eerste instantie ook afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Rond 13:45 uur is deze buis weer vrijgegeven.

Richting Maasvlakte was tijd nodig om het wegdek schoon te maken. Er lag een oliespoor van zo'n tweehonderd meter.